В Самарской области среди старшеклассников пройдет интернет-олимпиада по вопросам избирательного права

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Региональный избирком объявляет о начале отборочного этапа интернет-олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процессаВ этом году отборочный этап традиционной интернет-олимпиады среди учащихся старших классов по вопросам избирательного права и процесса, организованной Центризбиркомом, было решено провести в нестандартном формате.Задание отборочного этапа будет доступно участникам с 09 часов 00 минут 20 ноября до 09 часов 00 минут 26 ноября 2018 года на сайте Молодежной избирательной комиссии Самарской области: www.mik163.ru в разделе «Олимпиада».После прохождения упрощенной регистрационной формы участникам предстоит интерактивное тестовое испытание из 20 вопросов в области избирательного права и избирательного процесса. Максимальное время на его выполнение составляет 20 минут.За каждый правильный ответ участнику начисляется 1 балл. Максимально возможное количество баллов, которое может набрать участник по итогам тестового испытания, составляет 20 баллов. Победителями отборочного этапа станут по три участника из 10-х и из 11-х классов, набравших наибольшее количество баллов, которые представят наш регион на федеральном этапе интернет-олимпиады.Впрочем, по словам председателя облизбиркома Вадима Михеева, организаторы выборов не оставят без внимания всех участников, набравших 12 и более баллов. Для них Избирательная комиссия Самарской области приготовила памятные подарки – браслеты-флешки с фирменной символикой регионального избиркома.«Мы впервые решили провести отборочный этап интернет-олимпиады в интерактивном формате, близком современной молодежи. Любой учащийся, соответствующий условиям конкурса, может при помощи гаджетов зайти на сайт нашей молодежной комиссии и попробовать свои силы в знании основ избирательного права», - отметил Вадим Николаевич.С Положением о проведении отборочного этапа можно ознакомиться в прикрепленном текстовом файле, а задать свой вопрос организаторам конкурса возможно, оставив сообщение в группе Молодежной избирательной комиссии Самарской области ВКонтакте (https://vk.com/mik.samregion).