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В Самарской области спецназ уничтожил «кочующие отряды боевиков»

20 февраля 2019 13:58
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В Самарской области спецназ уничтожил «кочующие отряды боевиков»
В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих.

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, в ходе тактико-специального учения уничтожили «кочующие отряды боевиков».

Согласно замыслу, разведывательные отряды провели воздушную разведку местности с помощью модернизированных комплексов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Гранат-4» и обнаружили несколько десятков групп условного противника. Разведчики, используя бронеавтомобили «Тигр-М СпН», выдвинулись в район скопления боевиков и провели засаду, захватив секретные документы.
Также в ходе учения личный состав выполнил огневые задачи из автоматов АК-74, пулемётов «Печенег», гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-26 «Аглень».
В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.
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