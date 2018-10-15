В Самарской области создан Совет по развитию добровольчества

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Первое заседание Совета по развитию добровольчества (волонтёрства) в Самарской области состоится 15 октября 2018 года в 10.00 в г. Самаре, ул. Молодогвардейская, 210, каб. 504. На заседании обсудят перспективы развития добровольчества в регионе и вручат памятные медали волонтёрам.В Совет вошли представители общественных объединений, органов государственной и муниципальной власти, молодежных учреждений, общественной палаты Самарской области, средств массовой информации. Председатель Совета Александр Борисович Фетисов, заместитель председательства Правительства Самарской области.На первом заседании Совета обсудят перспективы развития волонтёрства в Самарской области, наиболее успешные практики добровольчества, федеральные тренды. Будут вручены памятные медали за участие в организации и проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в городе-организаторе Самаре волонтёрам.2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтёра). В этот год большое внимание уделяется развитию этого направления. В Самарской области были успешно реализованы волонтёрские программы к Чемпионату мира футболу FIFA 2018™, активно развивается серебряное волонтёрство, реализуются общественные добровольческие инициативы. Совет по развитию добровольчества (волонтёрства) будет способствовать продвижению идей добровольной помощи в регионе, сообщает пресс-служба облправительстваФото pixabay.com