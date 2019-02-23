В Самарской области сотрудники Росгвардии проводят акцию «Неделя Мужества»

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В преддверие Дня защитника Отечества сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области организовали на территории региона патриотическую акцию «Неделя мужества». В ее рамках представители вневедомственной охраны провели в подшефных учреждениях серию Уроков Мужества.В Новокуйбышевске сотрудники Росгвардии пришли в гости к учащимся местной школы № 7. Росгвардейцы познакомили ребят с историей праздника, который страна отметит 23 февраля.Аналогичное занятие с воспитанниками местной школы провели и сотрудники Кинельского отдела вневедомственной охраны. Стражи правопорядка не только рассказали об истории этой знаменательной даты, но и познакомили ребят с историей вневедомственной охраны Росгвардии, задачами, которые она выполняет в настоящее время.Школьники активно интересовались служебными буднями сотрудников Росгвардии. Им продемонстрировали средства индивидуальной защиты – каски и бронежилеты. Ребята смогли познакомиться и с образцами вооружения, используемого сотрудниками вневедомственной охраны.В Самаре накануне Дня защитника Отечества сотрудники городского Управления вневедомственной охраны помогли организовать и провести военно-спортивную игру «Зарница». Ее участниками стали воспитанники самарской школы №109. Ребята соревновались в преодолении полосы препятствий на скорость, демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи, показали уровень строевой подготовки. Победители были награждены медалями, грамотами и памятными призами.- Основная цель подобных мероприятий – не только формировать у школьников навыки начальной военной подготовки, - подвел итоги Дня открытых дверей полковник Полынкин. - Главное воспитать в детях чувство товарищества, патриотизма и любви к Родине.