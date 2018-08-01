В Самарской области сотрудники Росгвардии побывали в гостях у воспитанников военно-патриотических клубов

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Бойцы сразу трех специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в походе военно-патриотических объединений. Для стражей правопорядка активное участие в жизни клубов «Возрождение» и «Юнкер» давно стало доброй традицией. В этот раз в гости к ребятам приехали сотрудники ОМОН, СОБР и авиационного отряда специального назначения.В выездном мероприятии принимали участие 32 курсанта из военно-патриотических клубов Шенталинского и Клявлинского районов региона. Их руководитель – капитан полиции в отставке Александр Бузеров. Офицер прошел суровую школу воздушно-десантных войск – служил в десантно-штурмовом батальоне, а после армии - в ОМОН. Неоднократно бывал в командировках на Северном Кавказе, награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, ведомственными наградами.Наиболее интересной стала площадка бойцов СОБР «Омега». Сотрудники, пожалуй, самого элитного спецподразделения региона рассказали о методах оказания первой помощи в различных ситуациях: от теплового удара и укуса ядовитой змеи до переломов и кровотечений. Кроме того, они показали своё вооружение и продемонстрировали задержание условных злоумышленников.В ходе общения с воспитанниками военно-патриотических клубов стражи правопорядка также рассказали о грядущем 100-летии со дня рождения генерала армии Ивана Яковлева. Тема стала связующим звеном всех проводимых занятий.