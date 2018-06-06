В Самарской области сотрудники Росгвардии навестили подшефных ребят

В Самарской области в рамках празднования Международного дня защиты детей сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии организовали для воспитанников подшефных детских домов региона и детей сотрудников культурно-досуговые мероприятия.Так, личный состав отдела вневедомственной охраны по городу Новокуйбышевск организовал детский праздник в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Наш дом». С поздравлением к детям от имени отдела обратился временно исполняющий обязанности начальника подполковник Иван Гусаров. После поздравления офицер вручил воспитанникам подарки. Программу праздника продолжили приглашенные стражами правопорядка детские аниматоры, а воспитанники центра показали импровизированный концерт. В заключение праздника за многолетнее сотрудничество, активное участие в жизни учреждения, директор центра Олеся Титова вручила всему коллективу ОВО по г. Новокуйбышевск благодарственное письмо.В городе Кинель сотрудники местного отдела вневедомственной охраны Росгвардии посетили детский сад «Гнездышко», в котором провели с ребятами веселый урок и рассказали о своих служебных буднях. Не остались без внимания и воспитанники детского сада «Радуга», расположенного в Волжском районе Самарской области. Ребята вместе с росгвардейцами из отдела вневедомственной охраны приняли участие в праздничном мероприятии, которое состоялось на площади поселка городского типа Стройкерамика.В Безенчукском районе дети сотрудников вневедомственной охраны приняли участие в веселых викторинах и порадовались подаркам. Навестили своих подшефных из социально-реабилитационного центра «Огонек» также стражи правопорядка Отрадненского МОВО. По доброй традиции вместе с теплыми поздравлениями ребята получили подарки.