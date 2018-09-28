В Самарской области сотрудники ГИБДД проводят операцию «Внимание, переезд»

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«Внимание, переезд», - так назвали в Кошках операцию по профилактике аварий на железнодорожных переездах с участием автомототранспорта и рельсовых подвижных составов. В ходе акции госавтоинспекторы напомнили водителям и пешеходам, что пересекать переезд можно, только пропустив приближающийся поезд.Полицейские подчеркнули: здесь не следует торопиться, ведь подвижной состав движется с большой скоростью, и быстро остановить его в случае появления человека или транспортного средства на рельсах невозможно: тормозной путь может составить 1 000 метров. При приближении к переезду, даже при отсутствии запрещающего показания переездной сигнализации, следует убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Если автомобиль из-за неисправности остановился на переезде, необходимо принять экстренные меры по его транспортировке из зоны движения поездов.Водители и пешеходы поблагодарили сотрудников ГИБДД за важные сведения и пообещали никогда не нарушать ПДД на переездах.