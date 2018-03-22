В Самарской области состоялась имиджевая акция «Один день в Росгвардии»

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В преддверие Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, в Самарской области на базе Центра подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ прошла имиджевая акция «Один день в Росгвардии».Гости посетили выставку техники, вооружения, спецсредств и экипировки подразделений, входящих в состав Управления Росгвардии по Самарской области, познакомились с организацией учебного процесса в учебном городке, пообщались с военнослужащими и сотрудниками, проходящими подготовку в учебных подразделениях.На плацу Центра подготовки личного состава состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.С приветственным словом к военнослужащим и сотрудникам правопорядка обратился генерал-полковник Порядин.отметил, что в центре в настоящее время опробованы и приняты новые программы, внедряются современные методики обучения для специалистов вошедших в состав Росгвардии подразделений, в частности, ОМОН. Формируется новая учебно-материальная база для их подготовки. Курсанты учебных подразделений под руководством опытных офицеров и инструкторов осваивают сложную и объемную программу.Командующий округом вручил награды особо отличившимся сотрудникам и военнослужащим.Бойцы подразделений Росгвардии продемонстрировали участникам мероприятия свои профессиональные навыки: специалисты-кинологи отработали задачи по задержанию условного преступника с использованием служебных собак, сотрудники СОБР, ОМОН и УВО выполнили комплексную задачу по нейтрализации вооруженных преступников, укрывшихся в здании и на транспорте.Представители средств массовой информации приняли участие в соревновании по беспулевой стрельбе и, примерив на себя экипировку, отработали ряд упражнений под руководством офицеров – инструкторов центра, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.