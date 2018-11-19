В Самарской области состоится Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

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Более 400 школьников и студентов с 20 по 25 ноября примут участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области.Торжественное открытие регионального чемпионата состоится 21 ноября 2018 года в 15.00 в выставочном центре «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23а).Состязания развернутся на 12 площадках: в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сергиевске и аэропорту «Курумоч», сообщает пресс-служба облправительства.Деловая программа чемпионата предполагает серию мастер-классов, лекций, презентаций и круглых столов с участием экспертов регионального и федерального уровня.Для старшеклассников будут предусмотрены интерактивные презентации и квест-игра по миру профессий. Психологи ждут родителей на консультации по профориентации, а работники профессиональных образовательных организаций - для знакомства с условиями обучения.Соревнования для участников основной категории (в возрасте от 16 до 21 года) пройдут по 46 компетенциям, шесть компетенций будут представлены в блоке WorldSkills Junior (14-16 лет) и одна для школьников (12-14 лет).Ежегодно список компетенций регионального чемпионата расширяется.Впервые профессиональное мастерство молодые профессионалы продемонстрируют в компетенциях: «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Программные решения для бизнеса», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Дизайн интерьера», «Экспедирование грузов», «Интернет вещей», «Преподавание музыки в школе». После нескольких лет перерыва возобновятся состязания в компетенции «Парикмахерское искусство».Итоги чемпионата будут подведены 24 ноября.Победители регионального чемпионата войдут в состав сборной Самарской области и отправятся защищать честь региона в финале VII Национального чемпионата WorldSkills Russia.