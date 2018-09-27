В Самарской области с 1 октября стартует призывная кампания
27 сентября 2018 11:06
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Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. В этот же период будут рассматриваться и жалобы граждан на решения призывных комиссий.
Как следует из текста постановления, опубликованного на сайте правительства Самарской области, военному комиссару Самарской области Александру Даньшину поручено, в том числе, создать временный штат администрации сборного пункта Самарской области в Сызрани. Это же ведомство будет обеспечивать торжественные проводы призывников к местам несения службы, пишет ПроГородСамара.
Фото pixabay.com
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