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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области с 1 октября стартует призывная кампания

27 сентября 2018 11:06
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В Самарской области с 1 октября стартует призывная кампания Глава региона Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление.
Глава региона Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление.

Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. В этот же период будут рассматриваться и жалобы граждан на решения призывных комиссий.

Как следует из текста постановления, опубликованного на сайте правительства Самарской области, военному комиссару Самарской области Александру Даньшину поручено, в том числе, создать временный штат администрации сборного пункта Самарской области в Сызрани. Это же ведомство будет обеспечивать торжественные проводы призывников к местам несения службы, пишет ПроГородСамара.

Фото pixabay.com
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Комментарии



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