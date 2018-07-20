В Самарской области работодатели задолжали 61,5 млн рублей зарплаты

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За первые 6 месяцев 2018 года Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области было возбуждено 1 929 исполнительных производств о взыскании заработной платы на общую сумму 61,5 млн рублей. Фактическим исполнением окончено 1 454 исполнительных производства на сумму 23,3 млн рублей. Кроме того, в отношении должников по заработной плате судебными приставами было возбуждено 3 уголовных дела по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.