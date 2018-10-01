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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области проводят ежегодную штабную тренировку по гражданской обороне

1 октября 2018 12:48
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В Самарской области проводят ежегодную штабную тренировку по гражданской обороне
Учения пройдут в 3 этапа в течение 3 дней.

В Самарской области, как и во всей стране, проводят ежегодную штабную тренировку по гражданской обороне. Учения пройдут в 3 этапа в течение 3 дней с 7:00 до 19:00. Детали обсудили на встрече с органами исп.власти и селекторном совещании под руководством Министра МЧС России Евгения Зиничева, сообщает Департамент информационной политики региона.
Цели тренировки:
отработка организационных вопросов при выполнении мероприятий
повышение теоретических знаний
совершенствование слаженности действий органов управления и сил гражданской обороны
проверка готовности пунктов управления.

"Мы в течение 3 дней внимательно и четко отработаем взаимодействие и меры реагирования при угрозе агрессии в отношении РФ. Работа будет проведена большая всеми силами, средствами, которые задействованы. Никаких неудобств для жителей Самарской области тренировочные мероприятия не принесут. Рабочий ритм в регионе сохранится: это не скажется на ведении хоз. деятельности, работы служб, в том числе коммунальных. При этом мы будем готовы к любым вызовам, с которыми бы не столкнулась Самарская область, РФ", подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров.

Фото Департамента.
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Комментарии



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