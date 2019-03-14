В Самарской области проводится профилактическое мероприятие "Школа безопасности для пенсионеров"

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В целях предупреждения совершения противоправных действий в отношении пожилых людей и дорожно-транспортных происшествий с их участием, на территории Самарской области в период до 22 марта 2019 года проводится профилактическое мероприятие.Сотрудниками уголовного розыска, участковыми уполномоченными полиции, инспекторами Госавтоинспекции и представителями Общественных советов при ОВД на территории обслуживания в местах массового пребывания пожилых граждан проводится разъяснительная работа с гражданами преклонного возраста по вопросам как не стать жертвой мошенников и неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения РФ. Особое внимание уделяется профилактике дорожного движения на пешеходных переходах проезжей части.На территории городов Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Отрадный и Чапаевск, Алексеевского, Исаклинского, Красноярского, Волжского и Нефтегорского муниципальных районов в мероприятии принимают участие представители общественной организации «Союз пенсионеров России».Сотрудники полиции и Общественники организовывают встречи с пенсионерами, раздают им памятки с юридической информацией и предупреждают о необходимости быть предельно осторожными.Помните! Сотрудники в рамках акции не уполномочены навещать пожилых людей по месту жительства. При попытке незнакомых людей попасть к вам в квартиру, незамедлительно сообщите об этом родственникам или соседям.Полиция предупреждает: только ваша бдительность поможет предотвратить преступление. Но если оно все же произошло, как можно быстрее обращайтесь за помощью в дежурные части территориальных органов внутренних дел или по телефонам: 020 (102 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.