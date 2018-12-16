В Самарской области проверили правильную перевозку детей

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13 и 14 декабря на территории Самарской области сотрудниками ГИБДД проводились рейдовые мероприятия, направленные на снижение числа нарушений правил перевозки детей.Так, сотрудники Госавтоинспекции Тольятти около школ и детских садов не только проверяли наличие специальных удерживающих устройств для перевозки детей в автомобилях, но и разъясняли маленьким участникам дорожного движения простые правила, которые способны уберечь их от беды на дороге.Непосредственное участие в мероприятиях принял заместитель начальника отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти Андрей Капунов, который отметил, что практически все автомобили были оборудованы специальными детскими удерживающими устройствами, однако водители их не использовали.Всего на территории города было зарегистрировано более 30 фактов пренебрежения безопасностью детей во время перевозки их в автомобиле.На территории Челно-Вершинского района рейдовые мероприятия проводились на оживленных участках дорог. Инспекторы ДПС, в свою очередь, напомнили детям о необходимости использования светоотражающих элементов на верхней одежде, а также о правилах поведения во дворах и на проезжей части.По результатам мероприятий полицейскими было выявлено 5 нарушений водителями правил перевозки детей.Пренебрежение средствами безопасности автолюбители пытались оправдать нехваткой времени, коротким расстоянием передвижения и даже неудобством в использовании. Полицейские вручили водителям памятки с требованиями к перевозке детей, а также наклейки «Ребенок в машине».