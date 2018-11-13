В Самарской области прошли соревнования на Кубок по скоростной стрельбе из боевого оружия

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В стрелковом тире Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» состоялся Открытый Кубок по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудников правоохранительных органов. Мероприятие посвящено памяти сотрудников органов безопасности и правопорядка, погибших в локальных войнах.Среди сотрудников министерств и ведомств подобные соревнования пользуются наибольшим успехом. Отстоять честь своего ведомства в стрельбе из пистолета Макарова - долг каждого сотрудника правоохранительных органов. Соревнования, отличающиеся исключительной зрелищностью и динамичностью, прошли в обстановке настоящего стрелкового праздника.Уникальность заключается в том, что условия соревнований максимально воссоздают реальную обстановку. Участие в состязаниях приняли 12 команд, в которые вошли мужчины и женщины, сообщает облМВД.