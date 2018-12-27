В Самарской области прошла Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»

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Судебные приставы Самарской области приняли участие во Всероссийской акции «Узнай о своих долгах».В один и тот же день судебные приставы по всей стране, вооружённые смартфонами с мобильным приложением «ФССП», отправились в крупные торговые центры, аэропорты, на вокзалы и предприятия с одной целью - проинформировать граждан о возможностях самостоятельно узнавать о неоплаченных долгах. Во Всероссийской акции приняли участие также работники Управления ФССП России по Самарской области, которые проверили граждан на наличие задолженности как на улицах и торговых площадках региона, так и в аэропорту, на станциях метро, вокзалах, почтовых отделениях, учебных заведениях и в различных организациях.В этот день свыше 1 700 граждан узнали о возможностях «Банка данных исполнительных производств» и мобильного приложения «ФССП». Судебные приставы губернии проверили на наличие задолженности более 1 200 человек и почти 2 тысячи граждан сделали это самостоятельно, посетив сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. В рамках акции было выявлено 170 должников, которые частично или полностью погасили свои задолженности на общую сумму 433 тысячи рублей. Работниками Службы жителям губернии было роздано 1 800 памяток о работе «Банка данных исполнительных производств» и установлено на их мобильные устройства 121 приложение «ФССП».Приоритетная задача мероприятия — не выявить должников, а проконсультировать жителей региона об имеющейся задолженности, дать профессиональные советы и ознакомить с сервисами, которые позволяют самостоятельно узнать о неоплаченных долгах и погасить их в режиме online.