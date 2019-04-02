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В Самарской области прошел конкурс среди самых юных участников дорожного движения "Зеленый огонек"

2 апреля 2019 12:42
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В Самарской области прошел конкурс среди самых юных участников дорожного движения
Он проводится уже более 20 лет.

В целях активизации работы с детьми по обучению правилам безопасного поведения на дороге, выявления, обобщения и распространения передового опыта работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Тольятти, среди команд дошкольных образовательных организаций ежегодно проводится смотр-конкурс "Зеленый огонек".
Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма были и остаются предметом особого внимания Госавтоинспекции. Основой такой профилактики является совместная деятельность педагогов, родителей и сотрудников ГИБДД.
В 2019 году смотр-конкурс проводится 23 год подряд, участие в нем принимают 59 дошкольных учреждений. Мероприятие проводится при поддержке Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти.

Конкурс проходит по различным номинациям, перед просмотром которых жюри оценивает детские тематические выступления. Дошкольники презентуют выставки рисунков на тему «Безопасный город» с изображением различных ситуаций на дороге.
Родители участвуют в специальных номинациях: ими готовятся плакаты, поделки, оформляются рекреации дошкольных учреждений.

В этом году впервые представлена номинация, где используется деятельность детей с использованием конструктора для создания модели безопасного города.
Благодаря таким мероприятиям дошкольники получают не только заряд положительных эмоций, но и закрепляют свои знания ПДД. Предварительные итоги конкурса показывают, что даже в таком юном возрасте дети хорошо знают правила дорожного движения и значения дорожных знаков. Все участники конкурса получают от сотрудников Госавтоинспекции тематические памятки и подарки.

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