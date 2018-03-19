В Самарской области пропагандируют использование детских удерживающих устройств

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Сотрудники ГИБДД городов и районов Самарской области к пропагандистской деятельности по использованию детских удерживающих устройств активно привлекают автодилеров. На базе автосалонов создаются информационные уголки по безопасности дорожного движения, проводятся тематические инструктажи с персоналом, покупателям раздаются пропагандистские листовки и памятки, вручаются детские автокресла.В самарских автосалонах, например, все посетители получают специальный комплект материалов по правилам приобретения, установки и использования детских автомобильных кресел и автолюлек. Аналогичная информация размещается на стендах.В Тольятти, в честь начала сотрудничества, покупатели автомобилей от Госавтоинспекции и автосалонов получили в подарок детские кресла. Счастливым обладателям нового транспорта разъяснили требования правил дорожного движения, касающиеся перевозке несовершеннолетних, и вручили тематические памятки.Сызранские автоинспекторы договорились с крупным дилерским центром о размещении на их базе уголка дорожной безопасности и передали для его оснащения плакаты, памятки и брошюры по обязательному использованию детских удерживающих устройств в автомобилях. Кроме этого, заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» подполковник полиции Сергей Баландин и руководитель автоцентра определили место для создания пункта обмена и проката детских автолюлек, автокресел и бустеров.В Красноярском районе начальник территориальной Госавтоинспекции майор полиции Владимир Венчаков лично провел инструктажи с сотрудниками автосалона по разъяснению посетителям необходимость использования детских удерживающих устройств при перевозке детей, сообщает облМВД.