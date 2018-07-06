В Самарской области пройдут торжества, посвященные Дню семьи, любви и верности
6 июля 2018 13:37
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8 июля 2018 года в 11.00 в зале торжеств Дворца бракосочетания городского округа Самара (ул. Молодогвардейская, 238) состоится церемония вручения общественных наград – медалей «За любовь и верность», учрежденных организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации.
Награды удостаиваются пары, живущие в браке более 25 лет, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества.
В городском округе Самара в торжественной церемонии вручения медалей примут участие 18 супружеских пар.
После вручения медалей состоится торжественная государственная регистрация заключения брака. Старшее поколение передаст эстафету любви и верности молодой семье, сообщает пресс-служба облправительства.
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6 июля 2018 13:37
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