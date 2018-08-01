В Самарской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные 88-й годовщине ВДВ
1 августа 2018 10:35
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2 августа в 10.00 в Самаре на площади Памяти у монумента воинам, погибшим в локальных конфликтах, пройдет торжественный митинг, посвященный 88-й годовщине Воздушно-десантных войск РФ. Ветераны, представители органов власти, члены общественных организаций и молодежных объединений возложат цветы к мемориалу.
Праздничное мероприятие на набережной р. Волги (у Ладьи) состоится с 13.00 до 17.00
В программе:
- пронос Государственного флага Российской Федерации и флага Воздушно-десантных войск вдоль фарватера реки Волга на вертолете Ми-2;
- выброска парашютистов на воду (прыжки на точность приземления и групповые прыжки)
- концертная программа, встречи однополчан и ветеранов ВДВ.
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