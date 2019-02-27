В Самарской области пройдут отборочные этапы Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

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Студенческую Лигу «CASE-IN» 27 марта примет Самарский государственный технический университет, 29 марта - Тольяттинский государственный университет. На базе вузов региона студенты и молодые специалисты будут соревноваться в решении инженерных кейсов по нефтегазовому делу, электроэнергетике и нефтехимии.Чемпионат «CASE-IN» − международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов. Цель чемпионата − популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в отрасли топливно-энергетического, нефтехимического и минерально-сырьевого комплекса. Темой предстоящего сезона станет «Цифровая трансформация». Как и прежде, «СИБУР» выступит стратегическим партнером направления «Нефтехимия».«Безусловно, весь мир движется в сторону цифровизации, развиваются и активно внедряются новые технологии, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, – рассказал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.- Можно привести множество примеров по различным отраслям – нефть, газ, электроэнергетика становятся более умными, цифровыми. Мы рассчитываем, что цифровизация позволит оптимизировать издержки и управленческие процессы, внедрить искусственный интеллект, который будет принимать решения».«CASE-IN» включает 108 отборочных этапов и финал, который традиционно пройдет в Москве 30 – 31 мая 2019 года. В студенческой лиге «CASE-IN» примут участие более 5000 студентов. Отборочные этапы пройдут в 56 вузах России, Беларуси, Казахстана, Киргизской Республики и Таджикистана. Команды студентов будут соревноваться по шести отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, электроэнергетика.Участниками лиги молодых специалистов «CASE-IN» станут более 500 представителей 30 ведущих компаний России, в числе которых сотрудники СИБУРа.«Мы развиваем производственные и бизнес-процессы с помощью цифровых технологий, - отметила Ольга Улесова, директор по управлению талантами СИБУРа.- Тестируем разные технические новинки и внедряем самые полезные — дополненная и виртуальная реальность, датчики промышленного интернета вещей, техническое зрение. Для решения таких задач требуются инженеры нового поколения, которые владеют не только серьезной технической базой знаний, но и практическими навыками решения инженерных задач с помощью технологий сегодняшнего и завтрашнего дня. «CASE-IN» - это отличная площадка, объединяющая талантливых студентов, ведущих работодателей для поиска новых инновационных решений для промышленности в эпоху цифровизации».Регистрация участников и экспертов нового сезона проходит на сайте чемпионата http://case-in.ru.