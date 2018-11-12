В Самарской области пройдет военно-спортивная игра «Штурм»
12 ноября 2018 10:12
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Областная военно-спортивная игра «Штурм» - это тоже история преодоления. Игра идет динамично и идет на выбывание. Задания усложняются от этапа к этапу, при этом все твои достижения в предыдущем этапе могут уже ничего не значить в следующем.
К старту ОВСИ «Штурм», которая пройдет с 11 по 15 ноября 2018 г. на базе 30-й отдельной мотострелковой бригады, съедутся 22 команды военно-патриотических объединений Самарской области из г.о. Самара, Отрадный, Жигулевск, Новокуйбышевск, Тольятти, Сызрань, Чапаевск, м.р. Богатовский, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Сергиевский В полуфинале команд будет уже 16, а за победу в «Штурме»-2018 поборются только 10 военно-патриотических объединений.
Место проведения: 30-я отдельная мотострелковая бригада п. Рощинский м.р. Волжский Самарской области (18+).
На квалификационном этапе команды демонстрируют основы физической и военной подготовки, элементарные знания военной топографии и по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему.
В полуфинальном этапе программа и усложняется и расширяется. Здесь участники соревнуются в тактической и огневой подготовке, демонстрируют навыки владения рукопашным боем и картой и планом местности, а также выполняют кульминационное задание этапа – «Штурм», необходимым условием выполнения которое является проникновение в здание и нейтрализация «террористов», освобождение «заложников» и обнаружение «груза». Тут команды на прочность испытывать будут бойцы Нацгвардии.
В финале 10-ти командам предстоит полевой суточный выход общей протяженностью почти 20 км. Сначала будет необходимо выйти в район выполнения боевой задачи, потом найти противника и сообщить координаты его нахождения в штаб, устроить засаду на вражеский транспорт, уничтожить злодеев в поединке снайперов и в заключение из последних оставшихся сил преодолеть марш-броском в 3 км.
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