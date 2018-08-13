В Самарской области пройдет региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта

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18 августа 2018 года с 10.00 до 15.00 на аэродроме «Бобровка» (п. Октябрьский Кинельского района) состоится VIII региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, посвященный Дню военно-воздушных сил России и 100-летию Вооруженных Сил России (0+).Гостей ждут выступление авиамоделистов, показательные наземные выступления правоохранителей, клубов единоборств, авиашоу, мотогонщиков ДОСААФ Россииконцертная программа м.р. КинельскийС 10 до 15 часов на Фестивале будут работать:Выставкиавиационной техникитехники ДОСААФ Россиитехники Минобороныретро-автомобилейспортивных мотоциклов (АМК «Рощинский»)оружия и боеприпасов Вооруженных Силсудомоделейавтомоделейавиамоделейавиамоделей класса свободнолетающихСоюза радиолюбителей РоссииПлощадкистрелковый тирлазертагметание ножейавтомодельного спортамини-автодром для вождения учебного автомобиля ДОСААФстрайкбол«Военная служба по контракту»сборка-разборка автомата Калашниковаплощадка казачествапроект «День двора»автомобили «Шкода» официального дилера в г. Самара «Автомир Богемия Самара» (тест-драйв).Подробности на сайте: www.dosaaf-samara.ruФото