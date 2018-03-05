В Самарской области пройдет правовой турнир для студентов ссузов
5 марта 2018 12:37
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6 марта в 13:00 в Тольяттинском электротехническом техникуме (г.Тольятти, ул. Комсомольская, 163в) стартует очный этап областного правового турнира «Обязан и имею право» среди учащихся профессиональных образовательных организаций Самарской области. Участниками турнира стали более 300 студентов из 35 ссузов региона.
Турнир состоит из 3 этапов: заочный, очный и финал. В заочном этапе приняли участие 44 команды из 35 ссузов из 14 городов и сел Самарской области В результате были отобраны 25 команд, которые стали участниками очного этапа. Это команды из Тольятти, Сызрани, Кинеля, Самары, Нефтегорска, Большой Глушицы, Новокуйбышевска, с.Домашка и Хворостянки.
Первое состязание очного этапа пройдет в Тольяттинском электротехническом техникуме. На нем студенты из Тольятти и Сызрани поборются за место в финале. Второй турнир (13 марта, «Профессиональное училище с.Домашка», с.Домашка ул.Зелёная, 3) выявит лучшую команду из Новокуйбышевска, Нефтегорска, Кинеля, Большой Глушицы и с.Домашка. Последние два турнира очного этапа пройдут в Самаре (27 марта в «ПСЭК им. П. Мачнева», ул. Ташкентская, 88 и 29 марта в «CамКЖТ» Комсомольская пл., д. 2) на которых будут определены последние финалисты.
На очном этапе командам предстоит ответить на вопросы по юриспруденции и разобрать сложные правовые ситуации. Турнир проходит по формату приближенному к игре брейн-ринг – каждая команда за столом отвечает на вопросы ведущего, оценивается как скорость и правильность ответов, так и их оригинальность.
У команд, занявших второе место в очном этапе, также будет возможность попасть в финал. Для этого необходимо победить в конкурсе на приз зрительских симпатий. В группе ВКонтакте (https://vk.com/sdmsamara) будет размещен альбом с фотографиями команд, занявших второе место. Команде необходимо набрать наибольшее количество голосов (лайков) от участников группы. Победитель будет определен с помощью специальной программы.
Правовой турнир «Обязан и имею право» проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках реализации проекта Кондрашовой Алены Алексеевны, отобранного по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов.
Главная цель турнира - формирование гражданской ответственности и повышение уровня правовой культуры среди учащихся общеобразовательных организаций городского округа Самара.
Проект стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц, 2017 год. Автор проекта и учредитель турнира Кондрашова Алена Алексеевна.
Организатором правового турнира является муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи». При поддержке Министерства образования и науки Самарской области.
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