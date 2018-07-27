В Самарской области пройдет 6-й российско-китайский форум "Волга_Янцзы"
27 июля 2018 10:48
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В рамках форума iВолга в Самарской области пройдет 6-й российско-китайский форум "Волга_Янцзы". Зам.полпреда президента РФ в ПФО Игорь Паньшин отметил, что в этом году участников ждет насыщенная программа. В Самарскую область прибыла большая делегация - 165 человек из 5 провинций и 1 города Поднебесной, сообщает Департамент информационной политики региона.
Фото: Департамент информационной политики региона.
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