В Самарской области проходят мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного солдата
3 декабря 2018 13:55
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В Самарской области проходят мероприятия, посвящённые памятной дате России «День Неизвестного солдата». На площади Славы возложили цветы к Вечному огню, работает выставка артефактов и пункт по приёму заявлений в рамках проекта «Судьба солдата» по поиску родственников пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, сообщает Департамент информационной политики региона.
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