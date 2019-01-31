В Самарской области продолжаются экскурсии на предприятия МСП в рамках проекта «Профессия «Предприниматель»
31 января 2019 10:45
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3 февраля в 15.00 состоится экскурсия для старшеклассников и студентов в ювелирную мастерскую по адресу: Самара, пр. Кирова 415, оф. 4.
Встреча даст возможность участникам увидеть процесс изготовления ювелирных украшений, узнать какие сложности могут быть на пути развития бизнеса, какими вопросами задаются молодые предприниматели. Мастерская изготавливает украшения на заказ, а также проводит мастер-классы.
Основатели проекта Виктория и Сергей Ефремовы – молодые предприниматели из Самары.
Задать вопрос по участию в экскурсии: Алина Ежикова (ezhikova@molpred63.ru,vk.com/alina_ezhikova). Портал программы: molpred63.ru
Подать заявку на экскурсию: clck.ru/F6FMX
Напомним, федеральная программа «Ты – предприниматель» в Самарской области при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» запустила в ноябре новый спецпроект «Профессия «Предприниматель»: экскурсии к бизнес-проектам и предприятиям Самарской области».
В рамках проекта у старшеклассников и студентов появилась возможность посетить компании региона и узнать больше о том, как же делается настоящий бизнес. Экскурсии проводятся как на крупные производства, так и на малые, которые готовы показать свое дело, поделиться секретами становления или дать возможность ребятам самим почувствовать себя предпринимателями.
Основная цель таких экскурсий – познакомить ребят с региональными предпринимателями, показать их истории успеха, вдохновить ребят на занятие предпринимательством.
Ранее программа уже проводила подобные экскурсии для своих участников – это были экскурсии к партнерам и выпускникам программы.
Молодые предприниматели могут рассказать о своем проекте заполнив анкету. Для участия в экскурсиях также необходимо заполнить анкету и оставить свои контактные данные, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
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