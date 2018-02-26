В Самарской области продолжается набор в Молодёжный кадровый резерв

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В соответствии с поручением Главы регионаобъявлен набор в Молодежный кадровый резерв Самарской области. Молодежный кадровый резерв формируется в целях своевременного удовлетворения потребности в молодых квалифицированных специалистах для государственных и муниципальных органов, их подведомственных организаций, а также в целях сокращения периода адаптации указанных специалистов при назначении на должности.С 19 февраля управлением кадровой политики и государственных наград Администрации Губернатора Самарской области были проведены встречи со студентами высших учебных заведений, в ходе которых у слушателей была возможность получить ответы на интересующие их вопросы. В частности, встречи прошли в Самарском университете, Самарском государственном экономическом университете, Самарском государственном социально-педагогическом университете и ряде других ВУЗов.Общими требованиями к кандидатам в Молодежный кадровый резерв Самарской области являются:возраст от 18 до 25 лет включительно;успешное обучение по программам 4 курса бакалавриата, 1-2 курса магистратуры (последних курсов специалитета) в образовательных учреждениях высшего образования (либо наличие соответствующего диплома специалиста).Отбор кандидатов в Молодежный кадровый резерв Самарской области осуществляется в 3 этапа (пройти на 2 этап можно в случае успеха на 1 этапе):проверка заполненных участником конкурса данных (заявление, биографическая анкета, мини-эссе);оценка компетенций на базе Самарского регионального ресурсного центра (профессиональные знания, личностные компетенции, групповые кейс-задачи);заседание конкурсной комиссии и закрепление наставников.Прохождение отбора в Молодежный кадровый резерв дает следующие возможности:получение индивидуального плана профессионального развития;размещение мини-резюме на сайтах Правительства Самарской области, Самарского регионального ресурсного центра и органа власти наставника;преимущество при участии в конкурсах на замещение вакантной должности органа государственной власти Самарской области (включении в кадровый резерв);обучение по приоритетным направлениям подготовки;участие в значимых мероприятиях региона;стажировка (практика) у высококвалифицированных наставников.За обновлениями можно следить на сайте Самарского регионального ресурсного центра (http://rrc.samregion.ru/).Прием документов в Молодежный кадровый резерв осуществляется до 17.00 16 марта 2018 года по адресу электронной почты shlyahovav@samregion.ru.