В Самарской области продолжается набор в Молодёжный кадровый резерв
26 февраля 2018 12:18
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В соответствии с поручением Главы региона Дмитрия Азарова объявлен набор в Молодежный кадровый резерв Самарской области. Молодежный кадровый резерв формируется в целях своевременного удовлетворения потребности в молодых квалифицированных специалистах для государственных и муниципальных органов, их подведомственных организаций, а также в целях сокращения периода адаптации указанных специалистов при назначении на должности.
С 19 февраля управлением кадровой политики и государственных наград Администрации Губернатора Самарской области были проведены встречи со студентами высших учебных заведений, в ходе которых у слушателей была возможность получить ответы на интересующие их вопросы. В частности, встречи прошли в Самарском университете, Самарском государственном экономическом университете, Самарском государственном социально-педагогическом университете и ряде других ВУЗов.
Общими требованиями к кандидатам в Молодежный кадровый резерв Самарской области являются:
возраст от 18 до 25 лет включительно;
успешное обучение по программам 4 курса бакалавриата, 1-2 курса магистратуры (последних курсов специалитета) в образовательных учреждениях высшего образования (либо наличие соответствующего диплома специалиста).
Отбор кандидатов в Молодежный кадровый резерв Самарской области осуществляется в 3 этапа (пройти на 2 этап можно в случае успеха на 1 этапе):
проверка заполненных участником конкурса данных (заявление, биографическая анкета, мини-эссе);
оценка компетенций на базе Самарского регионального ресурсного центра (профессиональные знания, личностные компетенции, групповые кейс-задачи);
заседание конкурсной комиссии и закрепление наставников.
Прохождение отбора в Молодежный кадровый резерв дает следующие возможности:
получение индивидуального плана профессионального развития;
размещение мини-резюме на сайтах Правительства Самарской области, Самарского регионального ресурсного центра и органа власти наставника;
преимущество при участии в конкурсах на замещение вакантной должности органа государственной власти Самарской области (включении в кадровый резерв);
обучение по приоритетным направлениям подготовки;
участие в значимых мероприятиях региона;
стажировка (практика) у высококвалифицированных наставников.
За обновлениями можно следить на сайте Самарского регионального ресурсного центра (http://rrc.samregion.ru/).
Прием документов в Молодежный кадровый резерв осуществляется до 17.00 16 марта 2018 года по адресу электронной почты shlyahovav@samregion.ru.
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