В Самарской области продолжается акция «Узнай о своих долгах»

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Судебные приставы Самарского региона объявили о начале «второй волны» информационной акции «Узнай о своих долгах».В рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» во втором полугодии судебные приставы региона проведут множество мероприятий на всей территории Самарской области. Целью данной акции является информирование граждан о деятельности Службы судебных приставов и предоставление возможности в доступной форме проверить себя в списке должников через «Банк данных исполнительных производств».В течение всего периода проведения акции работники Управления ФССП России по Самарской области будут осуществлять консультации по вопросам, входящим в компетенцию Службы, проводя встречи с гражданами на территории организаций, торговых центров и других площадок области.В рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы также проведут совместные мероприятия с органами Госавтоинспекции.