В Самарской области прибавилось 15 археологических памятников
30 января 2019 09:59
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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, возглавляемое Владимиром Филипенко, за неполный первый месяц 2019 года уже успело расширить реестр выявленных объектов археологического наследия.
Согласно нему, в перечень вошли 15 объектов в Волжском, Елховском, Красноярском районах и в черте города Самара. Это селища Подгоры III рядом с селом Гаврилова Поляна и Шпановка I рядом с деревней Островка, курганные могильники Ровно-Владимировка I, Преображенка I, Самарский просвет, Кряж I. Кроме того, список пополнили одиночные курганы Просвет I, Просвет III, Березовка I, Домашка I, Домашка II, местонахождение Софинский I. Наконец, сразу несколько курганных могильников в разной степени удаленности от села Белозерки — Белозерки I, Белозерки II, Белозерки III.
Все эти археологические объекты теперь получили статус охраняемых, на их территории нельзя вести строительные работы. В перечень они внесены приказами УГООКН от 14 и 21 января 2019 года, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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