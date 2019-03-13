В Самарской области поздравят сотрудников ФСИН со 140-летием образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
13 марта 2019 14:01
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С 12 по 15 марта 2019 года в Самарской области проходят торжественно-праздничные мероприятия, посвященные 140-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
15 марта в 14.00 в Доме офицеров Самарского гарнизона состоится торжественное собрание, посвященное Дню работника уголовно-исполнительной системы и 140-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
Отсчет биографии Управления федеральной службы исполнения наказания по Самарской области начался с 1894 года и в 2019 году УФСИН России по Самарской области исполняется 125 лет со дня образования. Сейчас УФСИН России по Самарской области – один из крупнейших в стране территориальных органов уголовно-исполнительной системы - обеспечивает руководство исправительными колониями, следственными изоляторами, уголовно-исполнительными инспекциями.
Кроме того на территории Самарской области ведет образовательную деятельность Самарский юридический институт ФСИН России. В 2019 году институту исполняется 25 лет со дня его образования.
Фото: pixabay.com
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