В Самарской области поздравят сотрудников ФСИН со 140-летием образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

100

С 12 по 15 марта 2019 года в Самарской области проходят торжественно-праздничные мероприятия, посвященные 140-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.15 марта в 14.00 в Доме офицеров Самарского гарнизона состоится торжественное собрание, посвященное Дню работника уголовно-исполнительной системы и 140-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.Отсчет биографии Управления федеральной службы исполнения наказания по Самарской области начался с 1894 года и в 2019 году УФСИН России по Самарской области исполняется 125 лет со дня образования. Сейчас УФСИН России по Самарской области – один из крупнейших в стране территориальных органов уголовно-исполнительной системы - обеспечивает руководство исправительными колониями, следственными изоляторами, уголовно-исполнительными инспекциями.Кроме того на территории Самарской области ведет образовательную деятельность Самарский юридический институт ФСИН России. В 2019 году институту исполняется 25 лет со дня его образования.Фото: pixabay.com