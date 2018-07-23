В Самарской области полицейские провели антинаркотические мероприятия

102

На территории региона сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области провели комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Акция направлена на формирование у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, привлечение внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности.В областном центре сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями администрации города пришли с профилактическими мероприятиями в летние лагеря «ЛУЧ» и «Волжанка». Наркополицейские провели с детьми лекцию «Мы – против наркотиков», в которой рассказали о вреде, наносимом здоровью и жизни человека, употребляющего наркотические средства.Сотрудники Управления МВД России по г. Тольятти совместно с представителями городской администрации и министерства здравоохранения провели профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях: «Радуга», «Юность», «Звездный», а также в Тольяттинском машиностроительном колледже. Ребята приняли участие в спортивных состязаниях, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. С использованием тематического видеофильма полицейские разъяснили подросткам, какой вред наносится здоровью человека пагубным пристрастием к потреблению наркотических средств.Сотрудники МО МВД России «Клявлинский» совместно с представителями районной администрации для участников соревнований по футболу также провели профилактическую акцию. На встрече ребята узнали о вреде наркотиков и ответственности за их употребление.