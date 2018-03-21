В Самарской области полицейские провели акцию «Ремень безопасности»

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В рамках профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции и отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России "Кинельский" провели акцию «Ремень безопасности».Мероприятие направлено на укрепление дисциплины водителей и ответственности пассажиров. Местом проведения акции сотрудники полиции выбрали оживленный перекресток вблизи образовательного учреждения.В ходе группового метода несения службы в течение двух часов инспекторами безопасности дорожного движения было проверено более 60 водителей. С 40 гражданами проведены разъяснительные беседы о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, в частности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. В результате профилактического мероприятия было выявлено 5 нарушителей – на них составлены административные протоколы по ст. 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности». В качестве основной оправдательной причины не соблюдения Правил дорожного движения, водители называли короткий путь перемещения.Также водителям вручили тематические памятки и стикеры, обозначающие, что в машине находится ребенок. Водители, в свою очередь, поблагодарили сотрудников полиции и пообещали оставаться законопослушными участниками дорожного движения.