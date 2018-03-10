В Самарской области полицейские продолжают знакомить воспитанников госучреждений со службой в правоохранительных органах

27

Не секрет, что многие из воспитанников сиротских учреждений не понаслышке знакомы с полицейскими: сотрудники внутренних дел задерживают их и за мелкое хулиганство, и грабежи. Не редко ребята самовольно покидают социальные учреждения и тогда органы правопорядка принимают меры к их розыску.Чтобы дети своими глазами смогли увидеть работу полицейских, в гости к воспитанникам социальных центров пришли сотрудники Межрайонного отделения вневедомственной охраны по Безенчукскому району Росгвардии и инспекторы ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Пестравскому району.Основная цель этих мероприятий – профилактика преступности и пропаганда законопослушного поведения. На личном примере, рассказывая об особенностях несения службы каждого подразделения, полицейские разъясняют ребяты нормах закона и неотвратимости наказания за преступления.По сложившейся традиции, среди желающих сотрудники органов внутренних дел провели мини-соревнование по физической подготовке, а также проверили теоритическеи знания Правил дорожного движения.Каждый смог примерить на себя спецсредства полиции, сделать замечание условному нарушителю по средством СГУ и подержать в руках самое настоящее оружие.Многие старшеклассники всерьез задумались о службе в правоохранительных органах и задавали вопросы о том, как это можно сделать. Полицейские рассказали ребятам о Самарском кадетском корпусе, а так же о вузах системы МВД России. Стражи правопорядка акцентировали внимание воспитанников на самом главном: успешной учебе, необходимости строгого соблюдения закона, недопущения самовольных уходов, сообщает облМВД.