В Самарской области полицейские продолжают знакомить воспитанников госучреждений со службой в правоохранительных органах
10 марта 2018 10:12
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Не секрет, что многие из воспитанников сиротских учреждений не понаслышке знакомы с полицейскими: сотрудники внутренних дел задерживают их и за мелкое хулиганство, и грабежи. Не редко ребята самовольно покидают социальные учреждения и тогда органы правопорядка принимают меры к их розыску.
Чтобы дети своими глазами смогли увидеть работу полицейских, в гости к воспитанникам социальных центров пришли сотрудники Межрайонного отделения вневедомственной охраны по Безенчукскому району Росгвардии и инспекторы ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Пестравскому району.
Основная цель этих мероприятий – профилактика преступности и пропаганда законопослушного поведения. На личном примере, рассказывая об особенностях несения службы каждого подразделения, полицейские разъясняют ребяты нормах закона и неотвратимости наказания за преступления.
По сложившейся традиции, среди желающих сотрудники органов внутренних дел провели мини-соревнование по физической подготовке, а также проверили теоритическеи знания Правил дорожного движения.
Каждый смог примерить на себя спецсредства полиции, сделать замечание условному нарушителю по средством СГУ и подержать в руках самое настоящее оружие.
Многие старшеклассники всерьез задумались о службе в правоохранительных органах и задавали вопросы о том, как это можно сделать. Полицейские рассказали ребятам о Самарском кадетском корпусе, а так же о вузах системы МВД России. Стражи правопорядка акцентировали внимание воспитанников на самом главном: успешной учебе, необходимости строгого соблюдения закона, недопущения самовольных уходов, сообщает облМВД.
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Основная цель этих мероприятий – профилактика преступности и пропаганда законопослушного поведения. Социум
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