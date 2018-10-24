В Самарской области полицейские и общественники приняли участие в донорской акции "Капля жизни"

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В Тольятти состоялась городская акция «Капля жизни». Сотрудники полиции, представители Общественного совета при УМВД России по г.Тольятти и представители промышленных предприятий города, всего более 70 человек, приехали на станцию переливания крови. Среди полицейских - постоянных участников акции, были и молодые сотрудники, только поступившие на службу в органы внутренних дел.Сотрудники полиции ведут активный образ жизни, занимаются спортом и ежегодно проходят профилактические осмотры. Поэтому они всегда желанные участники таких акций. Наряду с полицейскими и общественниками, участниками благородного дела стали работники крупных городских предприятий.В этот день на станцию переливания крови пришел и донор со стажем, майор полиции УУП ОУУП и ПДН УМВД России по г.Тольятти Денис Подольский, который сдает кровь с 2016 года.«Помню к нам пришла представитель Общественного совета при городском Управлении Татьяна Штангрет рассказала о работе волонтеров молодежного центра "Шанс". Одно из мероприятий, которое организует «Шанс» - это донорская акция "Капля жизни", - говорит Денис Александрович. – Тогда мы с коллегами по службе пошли сдавать кровь впервые. После этого мы стараемся постоянно принимать участие в этой городской акции. Может именно наша кровь спасет кому-то жизнь».В этот день сотрудники органов внутренних дел и представители общественности сдали около 5 литров крови. Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяна Штангрет отметила, что целью акции является формирование системы постоянного привлечения тольяттинцев в донорское движение и оказание экстренной помощи людям, нуждающимся в крови и ее компонентах. Зачастую именно донорская кровь становится спасительной нитью для многих жизней, сообщает облМВД.