В Самарской области подвели итоги творческого конкурса на создание слогана прошедшей избирательной кампании

103

Организаторы выборов подвели итоги творческого конкурса на создание слогана прошедшей избирательной кампании по досрочным выборам Губернатора Самарской областиПобедитель творческого конкурса на создание слогана избирательной кампании по досрочным выборам Главы региона Валентин Сульянов получил из рук руководителя конкурсной комиссии Магомеда Халикова долгожданный диплом и денежный приз, однако, по словам молодого человека, главной наградой для него стало то, что его идея нашла воплощение в ходе прошедших выборов. Баннеры, перетяги и видеоролики – все они выходили в свет под слоганом, придуманным Валентином.Впрочем, не остались без внимания все без исключения участники конкурса, каждый из них получил памятный диплом и искреннюю благодарность организаторы выборов. «Нам было очень трудно выбрать какой-то один вариант», - подчеркнул член облизбиркома Магомед Халиков. По его мнению, жители области проявили настоящий талант в создании слогана избирательной кампании, и подобный опыт, наработанный в ходе подготовки к единому дню голосования 9 сентября 2018 года, обязательно будет использоваться на предстоящих выборах, сообщает избирком региона.