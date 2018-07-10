В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий.

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В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня и вечером 10.07.2018г., местами по области ожидается гроза, при грозе усиление западного ветра 15-20 м/с.По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», 11 июля переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +13, +18°С, днем +24, +29°С,в Самаре ночью +16, +18°С, днем +27, +29°С.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. Пешеходам стоит соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.