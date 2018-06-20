В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление западного ветра порывы до 15-20 м/с, с сохранением до конца дня и в первой половине ночи 21 июня 2018 г.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий, горожан просят быть осторожней.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.