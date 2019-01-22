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В Самарской области отметят День воинской славы России

22 января 2019 12:50
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В Самарской области отметят День воинской славы России Он посвящен Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Он посвящен Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

27 января 2019 года на территории Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.):
в 11.00 – церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери – Родине» на площади Славы городского округа Самара;
в 12.00 – церемония возложения ветеранами Великой Отечественной войны – участниками обороны Ленинграда и блокадниками цветов к Вечному огню и памятнику защитникам и жителям блокадного Ленинграда в Парке Победы городского округа Самара;
в 12.30 – торжественное мероприятие для ветеранов – защитников и жителей блокадного Ленинграда в МБУ городского округа Самара «Дворец ветеранов».

В преддверии памятной даты всем защитникам города на Неве и жителям блокадного Ленинграда, проживающим на территории Самарской области (313 человек), будут переданы поздравительные открытки и подарки от Губернатора Самарской области. Каждому ветерану будет вручен памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», учреждённый Правительством Санкт-Петербурга и доставленный в Самару накануне юбилейной даты.

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