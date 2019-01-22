В Самарской области отметят День воинской славы России

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27 января 2019 года на территории Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.):в 11.00 – церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери – Родине» на площади Славы городского округа Самара;в 12.00 – церемония возложения ветеранами Великой Отечественной войны – участниками обороны Ленинграда и блокадниками цветов к Вечному огню и памятнику защитникам и жителям блокадного Ленинграда в Парке Победы городского округа Самара;в 12.30 – торжественное мероприятие для ветеранов – защитников и жителей блокадного Ленинграда в МБУ городского округа Самара «Дворец ветеранов».В преддверии памятной даты всем защитникам города на Неве и жителям блокадного Ленинграда, проживающим на территории Самарской области (313 человек), будут переданы поздравительные открытки и подарки от Губернатора Самарской области. Каждому ветерану будет вручен памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», учреждённый Правительством Санкт-Петербурга и доставленный в Самару накануне юбилейной даты.