В Самарской области отметят День машиностроителя

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26 сентября в 11.00 в ВК «Экспо-Волга» состоится открытие 17-й международной выставки-форума «Промышленный салон. Металлообработка», в рамках которой также пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня машиностроителя.«Промышленный салон. Металлообработка» – крупный многоотраслевой выставочный проект. Он направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов.На выставке будет представлен коллективный стенд станкостроительных предприятий, на котором будут показаны образцы продукции крупнейших предприятий Самарской области.