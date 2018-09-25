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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области отметят День машиностроителя

25 сентября 2018 10:04
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В Самарской области отметят День машиностроителя Выставка-форум пройдет в ВК «Экспо-Волга».
Выставка-форум пройдет в ВК «Экспо-Волга».

26 сентября в 11.00 в ВК «Экспо-Волга» состоится открытие 17-й международной выставки-форума «Промышленный салон. Металлообработка», в рамках которой также пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня машиностроителя.
«Промышленный салон. Металлообработка» – крупный многоотраслевой выставочный проект. Он направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов.
На выставке будет представлен коллективный стенд станкостроительных предприятий, на котором будут показаны образцы продукции крупнейших предприятий Самарской области.
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Комментарии



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