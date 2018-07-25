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В Самарской области отметят День Военно-Морского Флота России

25 июля 2018 13:59
194
В Самарской области отметят День Военно-Морского Флота России
Митинг у памятника Соловецким юнгам начнется с поднятия Андреевского флага.

29 июля в 10.00 в Самаре у памятника Соловецким юнгам на одноименной аллее Самарской набережной (Некрасовский спуск), состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России.

Место проведения мероприятия у памятника Соловецким юнгам на одноименной аллее Самарской набережной, выбрано не случайно. В мае 1942 года на Соловецких островах в Белом море была создана школа юнг ВМФ. Памятная аллея в Самаре расположена там, откуда уезжали учиться в Школу юнг мальчики-добровольцы. Им было по 16-17 лет. Они наравне со взрослыми несли суровую флотскую службу. Более половины из 700 молодых людей не вернулись домой.

По инициативе юнармейцев Самарской области митинг у памятника Соловецким юнгам начнется с поднятия Андреевского флага.
В память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтах к памятнику Соловецким юнгам будут возложены цветы. На траверзе памятника Соловецким юнгам с борта малого десантного корабля юнармейцами будет осуществлен торжественный спуск венка на воду. Венки на воду опустят и ветераны ВМФ.

Мероприятие проводится общественными организациями ВМФ при поддержке Правительства Самарской области.

Фото: pixabay.com

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