В Самарской области открыт прием заявок на участие в творческом фестивале-конкурсе среди людей с ограниченными возможностями «Вместе со звездами»

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Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области проводится областной творческий фестиваль-конкурс среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе со звездами» (далее - Конкурс).К участию в Конкурсе приглашаются люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 лет, проживающие на территории Самарской области, в том числе творческие коллективы и сольные исполнители, занимающиеся различными видами художественного творчества и искусства в следующих номинациях:1) Хореография;2) Вокал;3) Инструментальное творчество;4) Иное творчество: клоунада, классическая пантомима, уличный театр, театр-буффонада, пластическая импровизация, театр малых форм, кукольный театр, фокусы и др.Для участия в Конкурсе участники не позднее 15 октября должны подать в адрес координатора Конкурса заявку, в состав который включается:заявка;краткая биография;копия справки об инвалидности;фотографии номера в сценическом костюме, портретные фотографии (в электронном или бумажном виде);видеоматериал номера (видео со звуком в любом читаемом формате, в том числе снятое на смартфон).Заявка предоставляется координатору Конкурса от учреждений, общественных организаций Самарской области или лично от участника Конкурса по адресу: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.107, электронный адрес: samvog@mail.ru,тел. 8(846)268-97-38, 8(846)261-77-17, 8(846)261-76-84 (отв. Полянскова Светлана Владимировна).Подачей заявки участник дает согласие на некоммерческое использование конкурсных материалов и обработку персональных данных, сообщает пресс-служба облправительства.