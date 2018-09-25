В Самарской области открыт прием заявок на участие в творческом фестивале-конкурсе среди людей с ограниченными возможностями «Вместе со звездами»
25 сентября 2018 13:17
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Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области проводится областной творческий фестиваль-конкурс среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе со звездами» (далее - Конкурс).
К участию в Конкурсе приглашаются люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 лет, проживающие на территории Самарской области, в том числе творческие коллективы и сольные исполнители, занимающиеся различными видами художественного творчества и искусства в следующих номинациях:
1) Хореография;
2) Вокал;
3) Инструментальное творчество;
4) Иное творчество: клоунада, классическая пантомима, уличный театр, театр-буффонада, пластическая импровизация, театр малых форм, кукольный театр, фокусы и др.
Для участия в Конкурсе участники не позднее 15 октября должны подать в адрес координатора Конкурса заявку, в состав который включается:
заявка;
краткая биография;
копия справки об инвалидности;
фотографии номера в сценическом костюме, портретные фотографии (в электронном или бумажном виде);
видеоматериал номера (видео со звуком в любом читаемом формате, в том числе снятое на смартфон).
Заявка предоставляется координатору Конкурса от учреждений, общественных организаций Самарской области или лично от участника Конкурса по адресу: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.107, электронный адрес: samvog@mail.ru,тел. 8(846)268-97-38, 8(846)261-77-17, 8(846)261-76-84 (отв. Полянскова Светлана Владимировна).
Подачей заявки участник дает согласие на некоммерческое использование конкурсных материалов и обработку персональных данных, сообщает пресс-служба облправительства.
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