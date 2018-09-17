В Самарской области определен лучший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии

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Сотрудники групп задержания вневедомственной охраны, прошедшие предварительный отбор в своих подразделениях, собрались на тренировочной базе Росгвардии, чтобы выяснить, кто же из них лучший по профессии. В финал конкурса вышли 14 команд. Оценить уровень подготовки участников соревнований прибыл врио начальника ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области подполковник Владимир Стацура. Он поприветствовал подчиненных и пожелал им удачи как в конкурсе, так и в профессиональной деятельности.На протяжении конкурса сотрудникам вневедомственной охраны представилась уникальная возможность показать свои профессиональные навыки и обменяться практическим опытом с коллегами. Программа испытаний была нелегкой. Это знание законодательства, физическая и огневая подготовка, отработка сигнала «Тревога» с охраняемого объекта. Сотрудникам Росгвардии приходилось действовать в ситуациях, максимально приближенных к реальности, с которыми зачастую приходится сталкиваться при несении службы. В ходе состязаний большинство участников показали высокий уровень профессионализма, а самое главное, слаженную работу в группе. Ведь каждый неверный шаг в реальных условиях может стоить сотруднику жизни.В упорной борьбе победителем соревнований стала команда УВО по г. Самаре в составе старшего группы сержанта Евгения Лапшина и полицейского-водителя старшего сержанта Кирилла Фроловского. Второе место заняла команда Сызранского межрайонного отдела вневедомственной охраны в составе старшего группы старшего сержанта Дениса Семенова и полицейского-водителя старшего сержанта Ивана Ахова. Третье место досталось также представителям УВО по г. Самаре - команде в составе старшего группы старшины Равиля Гимадеева и полицейского-водителя сержанта Виталия Маханова. Всем победителям вручили дипломы, а лидеры получили переходящий кубок соревнований.