В Самарской области объявлен старт информационной акции «Узнай о своих долгах»

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В рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы региона проведут мероприятия на всей территории Самарской области. Целью данной акции является информирование граждан о деятельности Службы судебных приставов, предоставления возможности в доступной форме проверить себя в списке должников через «Банк данных исполнительных производств», а также должностные лицаУправления ФССП России по Самарской области дадут консультации по вопросам, входящим в компетенцию службы.В рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы посетят заводы, предприятия и учреждения региона, проведут акции в местах массового скопления граждан, проведут совместные мероприятия с органами Госавтоинспекции.