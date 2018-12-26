В Самарской области обсуждают вопрос снижения аварийности на дорогах региона

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Губернаторпроводит совместное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка и антинаркотической комиссии Самарской области. Подводятся итоги работы в 2018 году, а также планы по направлениям:укрепление межнационального согласия,работа с молодёжью,интернет-угрозы.Также обсуждается вопрос снижения аварийности на дорогах региона.Большой вклад в улучшение качества улично-дорожной сети внёс проект БКД, а также подготовка к ЧМ-2018.В ближайшие годы работа будет продолжена. Только в 2019 благодаря участию в нацпроекте наш регион получит 4,7 млрд рублей, сообщает Департамент информполитики области.