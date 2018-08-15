В Самарской области обсуждается необходимость введения системы сертификации профессиональной деятельности нянь
15 августа 2018 12:58
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Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области предложило жителям 63-го региона принять участие в обсуждении проблем в сфере регулирования профессиональной деятельности нянь.
За последние 2,5 года следственные органы Следственного комитета России расследовали 8 уголовных дел в отношении лиц, работающих по профессии няня. Случаев нарушения прав детей лицами, осуществляющими присмотр за ними, не так мало. Однако зачастую родители самостоятельно разбираются с фактами применения нянями насилия и увольняют недобросовестных воспитателей, не обращаясь в правоохранительные органы.
Навести порядок в этой сфере и усилить контроль за деятельностью тех, кто профессионально занимается присмотром за детьми, может система обязательной сертификации. Сейчас рассматривается необходимость внедрения такой процедуры.
Кроме того, обсуждается вопрос о введении особых условий при найме няни и создании единого общего реестра представителей данной профессии. Позволят ли эти меры обезопасить детей и их родителей от неправомерных действий домашних воспитателей и гувернанток? Мнение жителей Самарской области по этому вопросу решили узнать в министерстве труда, занятости и миграционной политики региона.
На сбор информации по этой проблематике направлен и опрос, размещенный на портале «ВМЕСТЕ». Принять участие в нем может любой желающий на странице для голосования https://vmeste-region.ru/votes/406
Для этого необходимо зарегистрироваться в проекте «ВМЕСТЕ» - на сайте vmeste-region.ru или в мобильном приложении «Вместе. Самарская область» (доступно в магазинах приложений AppStore и Google Play).
На основании результатов голосования в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в трудовое законодательство в части регулирования порядка осуществления деятельности по профессии няня.
Фото pixabay.com
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