В Самарской области назначен начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
31 июля 2018 09:23
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В Самарской области назначен начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Им стал подполковник полиции Дмитрий Семенов.
Его предшественник на новом посту Михаил Яркин из команды бывшего начальника ГУ МВД Сергея Солодовникова проработал в должности с 2015 года. Этой весной в ведомстве прошла волна кадровых перестановок, пишет Волга Ньюс.
Фото: pixabay.com
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