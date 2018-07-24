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25 июля в Самарской области начался прием заявлений от избирателей о голосовании по месту нахождения. Первыми работу по приему заявлений о голосовании по месту нахождения начали территориальные избирательные комиссии Самарской области и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также интернет-портал «Госуслуги». Для подачи заявления необходимо при себе иметь паспорт, сам процесс оформления занимает несколько минут.29 августа 2018 года к ним присоединяться участковые избирательные комиссии, в которых любой гражданин сможет, оформить соответствующее заявление.Подробную информацию о механизме голосования по месту нахождения, а также адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий, можно на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области www.samara-izbirkom.ru, сообщает пресс-служба облправительства.