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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области до конца 2018 года создадут более 2 тысяч мест в детсадах

17 августа 2018 11:57
136
В Самарской области до конца 2018 года создадут более 2 тысяч мест в детсадах
Сделать это региональные власти планируют за счет строительства, приобретения и ремонта зданий.

В Самарской области все еще наблюдается нехватка мест в детских садах. На данный момент зачисления в детские сады ожидают около 2 тысяч ребят. Решить эту проблему власти региона намерены за счет строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта мест дошкольного образования. Планируется, что уже до конца этого года в губернии таким образом появятся 10 детских садов, в которых будут предусмотрены места для 2,2 малышей.

Как отмечают в региональном правительстве, Самарская область получила межбюджетный трансферт из федеральной казны в размере более 1 миллиарда рублей. На эти средства в губернии планируется построить 13 детских садов, создать 2,5 тысячи мест, 700 из которых – ясли. Новые детские сады появятся в Самаре, Тольятти, Похвистнево, а также в Волжском, Нефтегорском и Кошкинском районах.

Всего же на территории региона до 2020 года предусмотрено строительство, реконструкция и приобретение в муниципальную собственность 23 детсадов на 5 тысяч мест и 10 школ почти на 9 тысяч мест. К примеру, в 2018-2020 годах планируется построить школу на 1,5 тысячи мест в районе пятой очереди застройки Южного города и образовательный центр на 600 мест на третьей просеке в Самаре, пишет "КП" в Самаре".

Фото pixabay.com


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