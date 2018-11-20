В Самарской области для семей с детьми предусмотрены меры социальной поддержки
20 ноября 2018 13:38
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На территории Самарской области для семей с детьми предусмотрены меры социальной поддержки, предоставляемые из средств федерального и областного бюджетов
Так, с 2018 года по инициативе Президента Российской Федерации предоставляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Размер ежемесячной выплаты составляет 9 967 руб.
Вы имеете право получить данную выплату, если Ваш ребенок рожден в 2018 году, является гражданином Российской Федерации, а среднедушевой доход Вашей семьи не превышает – 16 608 руб.
В доход семьи учитываются все доходы семьи, полученные в денежной форме, полученные в течение 12 календарных месяцев.
В состав семьи при расчете среднедушевого дохода включаются родители и ребенок.
Так, для семьи из 3-х человек (отец, мать, рожденный первый ребенок) доход не должен превышать 49 824 рубля в месяц (16 608 руб. Х 3 чел.)
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставляется до достижения ребенком возраста 1,5 лет.
Если Вы обратитесь за назначением выплаты в течение 6 месяцев, после рождения ребенка, то она будет назначена Вам со дня рождения ребенка. Если Вы пропустите шестимесячный срок, то выплата будет предоставляться со дня обращения за её назначением.
Какие документы нужны для назначения выплаты?
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие место жительства заявителя;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
- документы, подтверждающие гражданство РФ родителя и ребенка;
- сведения о доходах семьи;
- документ о счете заявителя в кредитной организации для перечисления выплаты.
В отдельных случаях необходимы:
Документ, подтверждающий расторжение брака;
Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу;
Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления.
Заявление для назначения выплаты подается в орган социальной защиты населения по месту жительства, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Адреса и телефоны органов социальной защиты населения и многофункциональных центров размещены на сайте министерства.
Спешите получить выплату за первенца!
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